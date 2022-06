FAKTIKONTROLL | Ukraina endine inimõiguste volinik pole öelnud, et mõtles sõjakuriteod välja

See aga ei vasta tõele. Samuti pole see põhjus, miks ta lahti lasti, nagu on väidetud artiklites. Volinik vabastati ametist hoopis seetõttu, et parlamendi arvates ei täitnud oma töökohustusi.

Vanglaplaneedi ja Eestineni artiklid ütlevad juba pealkirjas, et Denissova valetas sõjakuritegude kohta. Nad viitavad väljaandele nimega „Infowars“, mille pealkiri on veelgi süüdistavam, öeldes, et Denissova mõtles konkreetselt vägistamisi välja.

Vanglaplaneedi artiklit on Facebookis näinud umbes 25 000 kasutajat, Eestineni oma 3500.

Mida väidetakse?

Eestinen.fi artiklis väidetakse, et Ukraina endine inimõiguste volinik Ljudmila Denisova mõtles asju välja, et panna teisi riike reageerima. „Asjade“ all on mõeldud sõjakuritegusid, mis Ukrainas toime on pandud.

„Vene sõdurite seksuaalseid julmusi kirjeldanud Denisova tunnistas meediale, et Itaalia parlamendis esinedes nägi ta Ukrainast tüdimust. Ja nii hakkas ta lugusid välja mõtlema, et sundida Itaaliat tegema otsuseid, mida Ukraina riik ja rahvas vajavad,“ on kirjutatud artiklis.

Nii Eestineni kui ka Vanglaplaneedi artiklis on räägitud sellest, kuidas Ukraina parlamendi liikmed heitsid Denissovale ette, et viimane keskendus vägistamistele, mida „ei saanud tõendada“. Parlamendiliikmete üksteise kritiseerimine on üsna tavaline, kuid avaldatud väited ütlevad, nagu Denissova oleks nende süüdistustega ise nõus olnud. Öeldakse, et viimane „tunnistas üles“.

Kõikide nende väidetega viidatakse sellele, et Denissova valetas selleks, et Ukraina saaks riikidelt relvaabi. Spetsiifiliselt räägitakse Denissova kõnest Itaalia parlamendi ees, kus ta Ukrainas toimepandud vägistamisi jutuks võttis.

Kuidas on tegelikult?

Ljudmila Denissova alustas 2018. aasta märtsis Ukraina inimõiguste volinikuna. Kui sõda 24. veebruaril algas, siis oli üks Denissova ülesannetest humanitaarkoridoride organiseerimine ja tsiviilelanike aitamine. 31. mail 2022. aastal vabastati ta ametist, põhjenduseks toodi, et ta ei saanud oma tööülesannetega hakkama.