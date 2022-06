RAAMATUBLOGI: Austraalia tühermaa noir... Kurjus ja headus imbub kõikjal läbi

Taaskord on kinnitust saanud, et maakera võib olla lapik (sel puhul on paslikum väljend planeet Maa), aga ei koosne pelgalt Euroopast ja Ameerikast, vaid seal kuskil servas on olemas ka Austraalia. Paraku on too manner sedavõrd kaugel, et vanas maailmas võtab sealse krimikirjanduse avastamine aega ja aega.