VIDEO | Kalamees ja aednik külastasid Eesti hinnalisimat restorani - kuidas maitseb ja palju maksab?

Michelini tärni võrreldakse filmimaailma Oscaritega - see on suurim tunnustus, mida ühele restoranile omistada saab. Tärni saamine ei ole kaugeltki lihtne ning selle hoidmine on veelgi keerulisem. Nimelt antakse tunnustus vaid üheks aastaks ning restorani inspektorid võivad uksest sisse astuda igal hetkel.