ARVUSTUS | Siin ei kasva enam vili, siin kasvavad mässajad. „Robin Hood“ on võimas, kaasakiskuv ja ilus

Suvelavastuses mängib tähtsat osa paik. Meil on mängitud küllalt lavastusi, kus paik ongi põhiline või isegi ainus õigustus, et tükki üldse etendada. Lammasmäel nii ei ole. Robin Hood ning tema sõbrad ja vaenlased võiksid tegutseda ükskõik kus, kasvõi Rakvere linnamäel. Ometi on konkreetsest kohast ja selle parimatest omadustest võetud ülim, mida lavastusse kaasata saab. Siin on suhteliselt kiire vooluga jõgi, millest ühele poole jääb publik ning teisele suur ja mitmedimensiooniline lavaruum. Voolava vee mõju etendusele on visuaalselt ere, kuid ka sisuliselt tuntav, sest mitmes stseenis mängib jõgi ise kaasa. Nagu lavastuses ka öeldakse: vetepeeglis paistavad näiteks hea ja halb täiesti vastupidi. Peale jõe vee mõjutab muljet tugevasti selle võrdlemisi kõrge kallas, tänu millele on lavastusel peale avara horisontaalse dimensiooni ka soliidne vertikaalne ulatus – eriti kui pidada silmas seda, et üks lavapildi tähtsaid komponente on niigi kõrgel kohal asuv torn.