FAKTIKONTROLL | Kahtlased järeldused ja vildakas statistika – piirangute vastane kohtuotsus on täis vääraid väiteid

„Tõhustusdooside toime ja kõrvaltoimete kohta on palju andmeid ja pole alust väita, et mõju on teadmata,“ kinnitab perearst Marje Oona.

Sarnase tüvega haigusi levis juba pikalt enne pandeemia põhjustanud viirust ehk vaktsiini alge oli olemas ammu ( 1 ). Et vaktsiini on „vähe uuritud“, on müüt.

Neljas väide: „Statistikaameti andmete kohaselt on Eestis oodatav eluiga (suremusnäitajate põhjal arvutatud eluiga) meestel 74,4 ja naistel 82,8 aastat. Terviseameti poolt kohtule esitatud andmetel on koroonasse surnud isikute keskmine vanus laiemalt 79,8 aastat. Seega langeb koroonaviirusega surnud isikute keskmine vanus kokku Eesti inimeste oodatava eluaega. See asjaolu viitab kohtu hinnangul ka sellele, et iga koroonaviiruse suhtes positiivse tulemuse andnud isiku surm ei pruugi olla seotud COVID-19 haigusega. Puudub vaidlus, et ükski ametiasutus ei erista andmeid ning neid ei koguta selle põhjal, kas isik suri koroonaviirusega või viiruse põhjustatud haigusesse. Seda kinnitab ka tervise arengu instituudi 05.04.2022 vastus 30.03.2022 kohtunõudele. Seetõttu ei saa välistada, et mitmed nn koroonastatistikas kajastuvad surmad võivad olla seotud tõsiasjaga, et inimese elukaar jõudis oma loomulikku lõppu.“