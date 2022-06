Hanno Matto: EKRE tuleb opositsioonis hoida. Kuid see pole piisav põhjus, et sotsid läheksid Kallase juhitud valitsusse

Eesti on sisenemas väga tõsisesse toimetulekukriisi. Kriis vajab ennetavat tegutsemist ja valmidust lahendustesse investeerida, et kõige hullem ära hoida. Täna läbiräägitavat koalitsiooni ei saa teha ilma sotsiaaldemokraatideta ning tööinimese väärikas palk ja inimeste toimetulek hinnatõusudega peab saama tõhusa lahenduse. Vaid siis on erakonna volikogul võimalik valitsusleppele oma heakskiit anda.