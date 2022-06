RAAMATUBLOGI: Itaalia allilm ja valitsev pealilm käivad käsikäes

Leon tungib läbi comissario Guido Brunetti lugude sügavale Itaalia ühiskonda ning näitab selle räpasust. Samas on see viiteks ka teiste riikide lugejatele, et ei tasu olla sinisilmne ja arvata, nagu oleks vaid Itaalia korruptsioonist läbi imbunud. Eks Maarjamaalgi on tumedust piisavalt, ainult et meil pole Donna Leoni, kes selle tuhandete lugejateni tooks. See, mis meedias siin-seal vilksatab, on veepealne osa ning ajakirjandusega on paraku nii, et tänane artikkel lüüakse päev hiljem kemmergus naela otsa ja unustatakse.