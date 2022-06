POLIITKOLUMNIST | Riina Sikkut: suurim mõju hinnatõusu peatamiseks on olnud Eestist Ukrainasse saadetud Javelinidel

On see Estonia hukk või Tšernobõl – ei ole üht põhjust ja selgitust. Kõige hullemad asjad juhtuvad, kui mitu ebasoovitavat ja erakordset asja kokku langeb. Finantskriisi järel kestis aastaid rahatrükk ja siis algas koroonapandeemia, sealjuures Hiinas tähendab see endiselt rangete piirangumeetmete kasutamist, ja tarneahelate ümberkujundamine. Sõda loob alati ebastabiilsust ja toob tuleviku määramatust, aga seekord on me külje all Euroopa nafta ja gaasiga varustaja laiaulatuslik sõda suure toiduainete eksportija vastu.