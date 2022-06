Hedi Mardisoo: 500 vigastatut aastas, kes selle kinni maksab? Elektritõukerataste keelamise asemel aitaks muu

Kiire lahendus, mida meie põhjanaabrid on juba ühe ideena rakendanud, on elektritõukerataste kasutuse piiramine ja keelustamine. Aga miks keelustada, isegi osaliselt, keskkonnasõbralikku liikumisviisi? Võiksime hoopis teadvustada probleemi, et uus liikumisvahend vajab harjumist ja tegeleme ennetus- ja kasvatustööga. Lisaks seadusandjale ja omavalitsusele on ka väiksematel kogukondadel suur jõud inimeste käitumisviiside muutmises.