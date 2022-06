ARVUSTUS | Üks kõigi ja kõik ühe eest! Maitsev suvine magustoit teatrisõpradele Õisu mõisapargis

Alexandre Dumas’ „Kolm musketäri“ on Ugala teater seadnud vaatemänguliseks suvelavastuseks ajaloolise Õisu mõisa häärberi tagaterassile. Vaade mööda vaatesihti järve ja metsatuka poole loob juba enne etendust ülevalt romantilise meeleolu. Pilvitul õhtul paistab vaatajatele otse silma ka päike – särav taevakeha on lavastuses ära kasutatud. Etenduse käigus saab publik humoorika ninanipsu, mis tuletab meelde, et nad on kõigest n-ö alamad ning vaadatakse ikkagi Prantsuse õukonna lugu, selle poliitilisi intriige ja armumänge, mille keskmes on neli musketäri ja eeskätt üks neist.