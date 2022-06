SÕJARAPORT | Igor Taro: Vene esindajal ÜRO-s on mähkmed jälle täis, aga näitab näpuga teiste peale

Miks Venemaa selliselt käitub? Esiteks, neil on muidugi poogen ja valmisolek saavutada oma sõjalisi eesmärke ka rohkete tsiviilohvrite hinnaga. Teiseks, soovitakse anda Ukraina liitlastele sõnum, et sõda on kole ja parem on halb rahuleping. Kolmandaks, üritatakse survestada Ukrainat jubedate tsiviilohvritega lõpetama sõjalist vastupanu. Nagu ikka, on vene peastrateeg oma kalkulatsioonid rajanud valedele alustele ja sellepärast on ka tulemus risti vastupidine loodetule. Ukrainlased saavad muidugi rohkem HIMARSE, õhu- ja raketitõrjet.