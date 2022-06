Džässmuusik Kirke Karja: riigikogus on kaks erakonda, kus ei astuta punasest joonest üle

Peamiselt kuulasime klassikalist muusikat, kodus oli palju Mozartit, Brahmsi, Bachi. Ema oli aktiivne pianist, nii et ta mängis näiteks Bachi fuugasid ja ütles, et pean otsima, mitu teemat seal on. Hiljem, teismelisena, hakkasin avastama muid asju nagu Sting ja Queen.