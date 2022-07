KUULA SAADET | Mida ja kuidas me hakkame sööma tulevikumaailmas?

Viimasel ajal kostab üle maailma hääli, et seisame ülemaailmse toidunappuse äärel. On see tõsi või liialdus, kuidas kõigi nende inimkonna ees seisvate väljakutsetega toime tulla? Eriti arvestades, et aastaks 2050.aastaks prognoositakse maailma rahvastiku arvuks 10 miljardit elanikku.