RAAMATUBLOGI: Itaalia toit kui kõrgem kunstivorm ehk itaallased leiavad küllust sealt, kust teised ei leia

Tucci on itaallaste järeltulija, kusjuures eelkõige hingelt ning seda on kõik, kes leiavad üheskoos temaga – ta sai selles selguse ema valmistatud koduseid toite süües – et loominguline kokkamine võib olla kõrgeim kunstivorm.

Veel üks väärtegu, aga mitte surmanuhtlust väärt on see, kui valmistatakse pastakaste lihapallide või lihaga (Ragu Tucci sisse pannakse nii siga kui veist) ning siis pistetakse see ühes tükis kinni. Ei! Liha või lihapallid tuleb kastmest välja võtta ja süüa eraldi, kusjuures see ei ole secondo ehk teine roog, vaid ikka esimene, primo, aga lihtsalt pasta jätk.