PÄEVA TEEMA | Karel Aasrand: kuidas valmistuda hinnašokiks? Kolime asutused kokku, korraldame rohehanke, liitume kaugküttevõrkudega

Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetus on eraldatud 21-le Riigi Kinnisvara omandis olevale hoonele. Neist kümnes on tööd lõpetatud. Üheksas hoones toimub hoone täielik renoveerimine, viies hoones vahetatakse osaliselt või täielikult välja olemasolevad tehnosüsteemid kaasaegsete ja väiksema energiakulude süsteemide vastu. Seitse hoonet on uusehitised, kuhu kolivad asutused suure energiatarbimisega hoonetest.