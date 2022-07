Lauri Läänemets: sotsid on võimuleppesse saanud rohkem kui Isamaa. Rahaline kate jääb valimiste teemaks

Meil on lõpuks valik – me ei taha neid läbirääkimisi kummuli ka keerata. Kaalukausil on ka see, et mis Eestist täna, nüüd ja kohe saab, sest lõppkokkuvõttes karjuvad kõik need energiaprobleemid juba näkku. Aga teistpidi olen laua taga ka öelnud, et kui me aastatel 2024 ja 2025 üldhariduses eesti keelele üleminekust räägime, siis on kokku lepitut võimatu ära teha. Kui see on Reformierakonna ja Isamaa suur soov, siis saavad nad võtta ka vastutuse selle eest, et üleminek eestikeelsele haridusele on juba ette ebaõnnestunud.

See on seal laua taga ka meie soov. Meid eristab see, et tahame selle reaalselt ära teha. Läbirääkimiste erinevad positsioonid erinevadki selle poolest, et räägime realistlikust ära tegemisest. Teised versioonid näevad ette lihtsalt seadusesse aastanumbri panemist.

Kuna ütlete, et lepe on peaaegu koos ja oleks väga imelik, kui seda kokkulepet ei tuleks, siis oleks põhjust rääkida sellest, mida sotsid on leppesse saanud. Alustaks ehk eestikeelsest haridusest. Lugesin äsja Helir-Valdor Seedri intervjuud meie nädalavahetuse lehes, kus ta ütles, et küsimus on sotsidele väga hellaks kohaks. Tema ei jaksa enam oodata seda üleminekut, aitab jutust, et on vaja teha ettevalmistusi, asi tuleb ära teha. Tegelikult on Seedril õigus.

Ma arvan, et see on numbripiir.

On see lihtsalt numbripiir või küsimus, kust raha võetakse?

Jah, peretoetuste summa. Ega ta kerge küsimus ole. See on nii Reformierakonna kui Isamaa jaoks märgiline numbripiir, selle üle arutelu laua taga käibki.

See on peretoetused?

Meil on ainult üks asi kokku leppida. Põhimõtteliselt oleme lõpus, peaaegu nii lõpus, kui olla saab. Oleks väga imelik, kui seda ühte asja kokku ei lepita. Küsimus on ühe toetuse puhul sajas euros – kas sada eurot suurem või väiksem.

Teil oli vastu neljapäeva väga pikk läbirääkimiste öö ja siis saite natuke hinge tõmmata. Kui kaugel te siis nende kõneluste edenemisega olete? Vahepeal on Reformierakonna liider Kaja Kallas jõudnud öelda, et kui sel nädalal lepe lukku ei saa, siis seda koalitsiooni ei tule.

Seda oleme meie ka rääkinud. Mitte streigist, vaid rahast. Minu hinnangul on eestikeelsele haridusele ülemineku kulu lähiaastatel umbes 100 miljonit eurot. Partnerid pole tahtnud nii avatult laua taga rääkida, aga me oleme selle eest väga palju seisnud. Ka oleme avatult öelnud, et kui õpetajate palk ei tõuse 120% juurde keskmisest palgast lähiaastatel, siis on eestikeelsele haridusele üleminek lihtsalt unistus.

Kui räägite 7000 õpetajast, siis kust te raha leiate? Õpetajad räägivad niikuinii, et kui nad palgatõusu ei saa, siis hakkavad streikima. Ühegi valitsuse jaoks pole hirmsamat asja kui õpetajate streik. Seda on korra kogetud ja kui see tuleb, tulete valitsusest kilinal-kolinal alla!

Õpetajate arvu puhul tuleb arvestada, et see pole ainult venekeelsete, vaid ka eestikeelsete koolide küsimus. 2029. aastal on meil tänastest õpetajatest pensioniikka jõudnud 36% ehk umbes 4000 õpetajat. Nüüd eestikeelse haridusele üleminek tähendab veel 2000–3000 õpetaja vajadust. Me räägime 7000 õpetajast – kui keegi arvab, et neid on aastaga võimalik leida, ja suudab põhjendada, kuidas see võimalik on, siis seda ma tahan näha!

Aastaarvude mõttes oleme laua taga tegelikult kõik tunnistanud, et 2024. aastal ei ole seda tegelikult võimalik teha. Teame laua taga seda kõik. 2026 oleks kõike seda alustada väga suur ambitsioon. Sellepärast me seda sotside poolt oleme soovinud. Siis oleks esimese ja neljanda klassi õpilaste jaoks, kust see peaks hakkama, mingisugune ettevalmistus reaalselt teha.

Ei. Laua taga on sotside soov – kui räägime koosõppivast koolist – oluliselt ambitsioonikam kui Isamaa soov. Pikka aega on vaidlus käinud selle üle, kas Eestisse jäävad koolid, kus on vene emakeelega eesti keeles õppivad õpilased ja eesti emakeelega eesti keeles õppivad õpilased või on lihtsalt üks Eesti kool. Sotsid soovivad ühte kooli, et poleks mingit erinevust. Isamaa on kogu aeg öelnud, et meil on ühed koolid ja teised koolid. Ehk siis meie plaan laua taga on olnud sisu poolest ambitsioonikam.

Kas see teie seisukoht, et ei saa teha, ei tule mitte sellest, et olete Tallinnas koalitsioonis Keskerakonnaga, kus pole aastaid selleks mitte midagi tehtud? Ja praegu on ilmvõimatu midagi muuta?

Hakkab juhtuma see, mis täna näiteks Narvas näha on. On tehtud pilootprojekte, mis näevad ette näiteks lasteaias õpetajatele suurema palga maksmist. Koolist lähevad õpetajad siis lasteaeda. Siis tehakse kooli pilootprojekt ja õpetajad lähevad lasteaiast kooli. Juurde neid ei teki.

Eksole, aga juba räägivad ülikoolide rektorid, et õppejõud lähevad kooli tööle, sest seal on paremad palgad. Ülikoolid nõuavad ka rohkem raha?!

Kahjuks nii on. Õnneks oleme kokku leppinud ka kõrghariduse rahastamise skeemi. See on sama, mida rektorid soovivad. Ja ma loodan, et lisaks sellele tuleb juba sel aastal üks osa ülikoolidele ära.

Mida see tähendab?

Praegu arutame laua taga seda, mis summa võiks riik juba sel aastal ülikoolidele anda. Rahapuudus ei käi aastaarvuga kaasa, see on juba täna. Rektorid ütlevad ju ka, et eestikeelne haridus ülikoolides on sellepärast ohus, et nad ei saa selle raha eest enam eestikeelseid õppejõude.

Kas lahenduse sees on ka tasulise kõrghariduse osa suurendamine?

Ei, ei ole. See on riigi toetuse suurendamine ülikoolidele, et oleks võimalik õppejõududele palka maksta.

Ja suures piires, mida see tähendab?

Aastane vajadus on umbes 20 miljonit. Aasta lõpu vajadus on siis vastavalt poole väiksem. Mis see täpselt olema saab, ei oska ma täna veel öelda.

Kui kõnelustel on üleval veel vaid peretoetuste küsimus ja ülejäänud lukus, siis mis te sotside vaatest olete kokkuleppesse saanud? Seeder ütles intervjuus, et Reformierakond on valmis olnud kõike andma, peaasi, et saaks valitsuse kokku…

Selles mõttes tuleb Reformierakonda kiita. Nad on teinud väga palju järeleandmisi algsetest positsioonidest. Kompromisse teha on kõigi roll. Sellega ma päris nõus ei ole, et õige kompromiss on see, kus üks osapool saab 100% oma soovidest (viitab Helir-Valdor Seedri kompromissi definitsioonile – R.P.), sest see võib kellegi teise sooviga n-ö vastuolus olla. Kompromiss on ikka see, kus leitakse ühisosa.