Sel suvel teeme Delfis suurema loo, mis on pühendatud suvilatele – just nn nõukogudeaegsetele aiandus- või puhkeühistutele. On põnev jälgida, mis on saanud tänaseks pea 100 000 krundist, mis 90ndate alguses suvekodudega kaetud oli.

Ester Vaitmaa