FAKTIKONTROLL | Kas Varro Vooglaiul on õigus, et Ungaris on kütusehind euro odavam kui Eestis?

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhtfiguur Varro Vooglaid kirjutas 30. juunil oma Facebooki seinal, et Ungari valitsus on suutnud säilitada kütusehinna 1,2 eurot, samas on Eestis kütuse hind tõusnud juba 2,2 euroni: „Ungaris on bensiini hind 1,2 eur/liiter, Eestis 2,2 eur/liiter.“