VIDEO JA FOTOD | Kliimasoojenemine ilmutab end taas – kuumalaine põhjustas Portugalis maastikupõlengu

Tuli levib Portugali põhja- ja keskosas. Päästetöödesse on kaasatud ligi 3000 päästetöötajat, 60 kustutuslennukit ja 700 sõdurit. Võimude teatel on tulekahjus viga saanud 29 inimest, kuid kõigil kannatanutel on vaid kerged vigastused, vahendab Portugali riigitelevisioon RTP.