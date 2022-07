Ei, kõik jätkub ikkagi nii nagu enne, sest money talks. Potentsiaali ju mehel on ja teda enda küljes hoida on tuleviku seisukohast pigem kasulik. Ehk siis tegime küll avalduse, et mõistame rassismi hukka, reageerisime kohe, aga tegelikult ikkagi toetame edasi. See on silmakirjalik, aga kindlasti rõõmuks kodumaal Vipsile kaasaelajatele. Kui lugeda kommentaare ja pealkirju, on üheselt selge, et Eestis on avalik arvamus seda meelt, et Vipsile tehti liiga ja reageeriti liiga tugevasti.