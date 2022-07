Mari-Vivian Ellam: tegin naisi toetava postituse. Selle peale viskasid Virginia Woolfi feministid mu välja

Eelmise aasta oktoobris otsustas Poola Evangeelse Augsburgi Usutunnistuse Kiriku sinod, et luteri kiriku pastoriks saavad nüüdseks hakata ka naised. Minuni jõudis see uudis üsna värskelt, kui pilk jäi pidama Eesti Kiriku selleaastasel numbril. Kahtlemata on tegemist murrangulise sammuga, mida tahtsin jagada – feministlik grupp Virginia Woolf Sind Ei Karda tundus olevat sobiv koht. Kui viimasel ajal on olnud seoses abordiõiguse kaotamisega seal (mis puudutab ka Poolat) peamiselt kurvad meeleolud, nägin võimalust jagada ka midagi rõõmustavat (kõik ei lähe ainult hullemaks). Aga keegi ei rõõmustanud, vastupidi – sain kommentaari, et selle otsusega aitavad naised kaasa patriarhaalselt ülemvõimu kehtestamisele (või midagi sarnast, täpne sõnastus pole meeles) ja mind blokiti grupis ära, nii et ma isegi ei leia enam Facebookist seda gruppi üles.