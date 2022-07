FAKTIKONTROLL | Kuidas toimib elektribörs? Ei, hindu ei panda suvaliselt

Vaktsiinivastaste seas tuntud reiki-õpetaja Meeli Lepson on Facebookis välja tulnud uute valeväidetega.

„Kõik, kes midagi börsist teavad, teavad, et börsi hind selgub turul ostjate ja müüjate huvi tulemusel antud hetkel,“ kirjutab Lepson postituses, mis on jõudnud nädalaga 55 000 kasutajani.

Kuna Nord Pool, mis hõlmab endas Põhjamaade elektribörsi, annab tulevatest elektri hindadest teada päeva ette, siis on postituse autor leidnud, et tegemist ei ole ikkagi börsiga ning hinnad määravad ärimehed ja poliitikud ise. Noodsamad ametnikud tuleks Lepsoni arvates lausa kohtu alla anda.

Lepsonile on ka arusaamatuks jäänud see, miks on Soomes elekter niivõrd palju odavam kui Eestis. Ometigi oleme samal turul.