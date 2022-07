JUHTKIRI | Paindliku töö maksuauk ootab paikamist

Mure on selles, et nende töövormide laiemalt levides suureneb ka selliste inimeste hulk, kes ei maksa regulaarselt sotsiaalmaksu ja kellel pole seetõttu ka sotsiaalseid garantiisid. Noor ja terve inimene ei pruugi pikka aega tajuda, kui vajalik on riiklik tervisekindlustus, samuti pensionikindlustus, aga haigeks ja/või vanaks jäädes saadakse sellest kiiresti aru. Tuleb tagada, et meie sotsiaalkindlustussüsteem poleks selleks ajaks pöördumatult uppis – et peale teenuste vajajate oleks ka maksude maksjaid.