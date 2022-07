RAAMATUBLOGI: Naispolitseinike ajalugu vääritutest politseiõdedest kuni väärikate kriminaalinspektoriteni, saateks mõrvamüsteerium

Grebe on Eesti lugejale ammune tuttav, tema Moskva noir’ triloogiast on ilmunud kaks raamatut (ootaks kolmandatki) ja viiest eraldiseisvast teosest (mis küll kuuluvad ühise nimetaja alla „Tüdrukud ja pimedus“) neli, head kõik.

Raamat koosneb neljast osast ning on suuresti ilukirjanduslik ajalookursus naistest Rootsi politseis.

Siis Hanne, profileerija, kes on Grabe varasematest raamatutest tuttav, aga seekord kirjeldatakse tema algusaastaid kuritegude lahendamisel.

Ning lõpuks Malin, samuti Grabe fännidele tuttav persoon, täieõiguslik politseinik. Ehk siis ajad on muutunud ning kellegi silm ei pilgu, nähes mõrvarit jahtivat naisterahvast. Ja Malin jahib, ammused toimikud on avatud, sest kui on toime pandud kuritöö, peab järgnema ka karistus.