Rakvere Funkfesti korraldaja: kui mõtleksime ainult raha peale, teeksime hoopis teistsuguseid üritusi

Mullu keset pandeemiat uue ja nišiga funk-muusika festivali Rakveres püsti pannud noor muusik Johannes Pihlak (23) loodab, et mõne aasta pärast on tegu juba üle Euroopa tuntud festivaliga. Üks eeskujusid on Pori Jazz – džässifestival väikeses Soome linnas, kuhu tulevad kohale head artistid üle maailma. Islandi eurolauliku Dadhi Freyri kutsumine Rakverre ongi samm selle poole.