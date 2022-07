RAAMATUBLOGI: Gurmeekriminull, peaosas mõistagi Nero Wolfe

Ülekaaluline Wolfe üks veidrustest on see, et ta ei käi kodust väljas, kuigi paljudes raamatutes teeb seda. Seekord on ta aukülaline iga viie aasta järel toimuval maailma 15 parima koka kohtumisel Les Quinze Maitres. Kusjuures Wolfe esineb ettekandega Ameerika tipptasemel kokakunstist ehk haute cuisine’ist, mis olevat võrreldav Prantsusmaa omaga või isegi parem.