Ettevõtjad võimalikest piirangutest sügisel: iga kätepaar on arvel, iga töötaja kullahinnaga

Kogu läheneva koroonalaine kriisijuhtimist ei saa jätta valitsuse teemaks ja ettevõtted ei oota juhendeid ja korraldusi „ülevalt alla“. On oluline, et ühiskonnas võtab igaüks vastutuse. Mitte vaid ettevõtted, vaid iga üksikisik oma südametunnistuse ja vastutustunde mahus. Ma loodan, et keegi ei ootaks, et ettevõtted hakkaksid endile ise piiranguid seadma. Küll aga tegeletakse ennetusega ja (viirus)ohutu töökeskkonna tagamisega.