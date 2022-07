FAKTIKONTROLL | Kas Urmas Reinsalul on õigus, et isegi üheskoos naabritega jääksime euroliidu enamusele alla?

21. juuni intervjuus Eesti Päevalehele arutas värskelt uuesti välisministriks saanud Urmas Reinsalu (Isamaa) Euroopa Liidu hääletuskorra küsimust, mis on Ukraina sõja ja ELi sanktsioonide otsuste kiirendamiseks tõusnud. Veto süsteemi alternatiivi osas väitis Reinsalu: „Aga elanike ja riikide arvu kombinatsiooni põhjal kvalifitseeritud häälteenamuse arvestamisele üleminek tähendaks, et ka meie regiooni puudutavaid küsimusi oleks võimalik menetleda nii, et Põhjala, Balti riigid ja Poola jääksid alla kvalifitseeritud häälteenamuse künnise.“