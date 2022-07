Näidendi („The Rainmaker“) kirjutas ameeriklane N. Richard Nash ja see jõudis lavale juba 1954. aastal. Ometi pole tänapäeva Eesti vaatajalgi mingi vaev seda omaks võtta ja kujutada endale tegevuskohana ette näiteks Kolga-Jaanit. Provintsi lootusetu taluelu on näidendi üks poolus. Seda tasakaalustab vapustav dialoog, milles iga fraas kannab ja iga mõte heliseb. („Kurat küll, mul on kõrini sellest, et mul kogu aeg õigus on!“ „Te kardate millessegi uskuda. Te ei usu millessegi, isegi iseendasse mitte.“) Näidendi ideed on nii üldinimlikud, et kestavad üle aastakümnete. Eeskätt on see lugu neiust, kes heitleb lootusetuse ja õnneigatsuse vahel. Ning ta saavutabki hingelise ja kehalise kirgastuse, ehkki piiratult ja üpris kummaliste asjaolude tõttu. Aga ka ükski meestegelane ei mõju pealiskaudselt.