ARVUSTUS | Suve mõnusamaid teatrikogemusi. Toomas Uibo astub üle oma varju

Muusikalavastusel „Minul on vari“ on enamik üldisi suvelavastuse tunnuseid sisust vormini. Publik sõidab linnast välja kauni (Palmse) mõisa juurde, võtab sisse koha võimalikult palju inimesi mahutaval tribüünil. See omakorda on olenevalt oludest avatud nii päikesele, vihmale kui ka ablastele sääskedele. Lavastusse on mahutatud üksjagu tuntud laule, naljade galeriist ei puudu poolkohustuslikud kahemõttelisused, ja kui ikka mehele kleiti – olgu, kombineed – selga ei tõmba, pole ka nagu päris see. Kohmakavõitu plakat, kus muu hulgas riivab silma kuupäevade kirjapilt, ei tekita just suurt usaldust.