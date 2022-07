RAAMATUBLOGI: Viis naist Austraalia metsikus looduses. Naaseb neli...

Teinekord raamat lummav ja on raske selgitada miks. Ju on põhjus autorites, sest Jane Harperi eelmisedki teosed „Põud“, mis võitis Kuldse Pistoda ja ka „Kadunud mees“ on aeglaselt kulgevad lood, kus võib aimata, et asi kisub kriminaalseks, aga kõik see juhtub kunagi hiljem. Seni on vaid reaalse elu kirjeldus ehk siis selgitus, kus, kuidas ja miks võivad asjad sohu minna.