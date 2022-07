Kas ilmataat tuleb talvel energiakriisis appi? Teadlane: kindlat prognoosi teha ei saa, aga kuum suvi ei tähenda külma talve

Teadlase sõnul on Lääne-Euroopa praegune kuumalaine tõenäoliselt seotud kliimamuutusega. „Ilmselt on hakanud kliimavööndid selle raames liikuma ja kõrbevöönd hakkab vahemere maadesse tungimaa,“ sõnab Kaasik. Ta lisab, et ka Eestis on nii talved kui suved mitme kraadi võrra soojemaks muutunud võrreldes 20. sajandi keskmiste näitajatega.

Füüsikuna Eesti ja Euroopa energiaprobleemidest rääkides leiab Kaasik, et kõik sõltub sellest, kui kiiresti arendatakse taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu. „See on nüüd juba kriisimeede ning seda tuleb teha väga kiiresti,“ ütleb teadlane. Tema sõnul loob leevendust see, et vastavad installatsioonid on suhtelised väikese võimsuses juureski järjekindlalt ja kiiresti arendatavad ning olemas on ka vastavad salvestusvõimekused. Ta toob näitena Paldiskisse rajatava hüdroakumulatsiooni jaama. Muude alternatiivsete energiaallikatena Eestile näeb Kaasik kas päikese- või tuuleenergiale tuginevaid tootmisviise. Tema sõnul on Eestil vedanud, sest kahe allika peale saab kaetud terve aasta - talvel on tuulisem ning suvel päikselisem. „Tuule puhul ma rõhutaks, et need tuulepargid, mis töötavad efektiivselt, rajatakse üldjuhul madalasse avamerre,“ lisas ta. Teadlase sõnul on selline olukord Eestile õnnistuseks.