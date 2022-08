PROOVISÕIT | Tavaline (väga) hea auto, millest saab kindla peale müügihitt

Vähemalt tosin aastat ikka sama laul: elektriauto on „eriline“ ja „roheline“ ning päästab maailma saastasurmast. Päriselus selgub, et „e“ on täiesti tavaline auto, millel kapoti all sisepõlemismootori asemel elektriajam. Renault Mégane E-Tech on uue normaalsuse ilus ja nutikas musternäide.