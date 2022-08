VIDEO | Lääne-Euroopa kuumalaine kogub taas hoogu, tuli levib Lissaboni poole

Kõrge temperatuur ja tuul on Portugali pealinna Lissaboni külje all Mafra omavalitsuses raskendanud tulekahju kustutamist. Leegid ulatuvad üle hoonete katuste ning inimesed on sunnitud kodusid jätma. Mitmed teed blokeeriti ning kohalik vanadekodu evakueeriti. Senistel andmetel on tulekahju Lissaboni kesklinnast umbes 30 kilomeetri kaugusel, vahendab Reuters.