Mihkel Ulman: ma ei uskunud, et suudan stsenaristina läbi lüüa

Ma oleksin nagu kaht erinevat elu elanud. Üks jäi väga ammusesse aega. Mäletan, et tahtmine kirjutada tekkis mul 15-aastasena. Siis hakkasin luuletamisega pihta ja liikusin kiiresti novellideni. Jõudsin ka siin-seal midagi avaldada ja unistasin, et minust saabki kirjanik, kuid äkki tekkis tõrge, kahtlus oma võimetes ja ma ei kirjutanud 15 aastat mitte ridagi! Ise uskusin, et ma ei suuda selles valdkonnas läbi lüüa. Pärast 40. eluaastat aga hakkas sees miski närima ja kirjutasin rohkem enda lõbuks kaks näidendit, millest ühe saatsin näidendivõistlusele, kus see auhinnalise koha sai. Ja minu üllatuseks jõudsid mõlemad tükid peaaegu korraga lavale! Kohe tuli pakkumine hakata telesarja kirjutama ja edasi filme ning nii ma nüüd olengi selle ameti peal üle 20 aasta!

Kirjutad nii seriaale, mängufilme, teatritükke kui ka raamatuid. Milline protsess pakub kõige suuremat rahuldust?

Minule endale meeldiks kirjutada kõige rohkem lasteraamatuid, aga kahjuks ei ela sellest ära. Seega on minu meelistegevus telesarja kirjutamine, sest mängufilmi kirjutamisprotsessi vaevalt, et keegi üldse naudib – liiga palju tuleb muuta, ümber kirjutada ja kuna mängus on suured rahad, siis loominguline vabadus on siin väga väike.

Töötan alati hommikuti, kuna olen hommikuinimene. Mul on kindel tähtede arv, mille pean valmis saama ja see võib tunduda väga ebaloomingulisena, aga nii suure mahu korral on see paratamatu.

Eesti telemaastikul valmivad sarjad tihti rutates ja üsna kaootiliselt. Kuidas selline kiire tempo stsenaristi loomele mõjub?