EESTI PÄEVALEHT UKRAINAS | Vanaema päästis rusudest saiapätsi, muud pärast raketitabamust köögist järele ei jäänud

Rakett tabas Vera ja Ivani kodu ööl vastu reedet kell 1.20. Veidi alla 12 tunni hiljem ronin koos pererahvaga rusude vahel. Kogu pere askeldab. Siit-sealt koristatakse, otsitakse vähem kahjustada saanud majakraami ja arutatakse juhtunut naabritega. Vanaemal on pisarad silmas ja kaenlas hoiab ta saiapätsi – see jäi talle pihku köögi rusude vahelt, aga panna pole seda praegu kuskile. Peaaegu kogu maja on tehtud pihuks ja põrmuks. „No tulge, vaadake, mis tegi!“ viipab Ivan.

„Teeme kähku,“ manitseb kohalik teejuht Mitja mind. „See rajoon on miskipärast kogu aeg tule all!“ Oleme Mõkolajivis, vaikses Korabelnõi aedlinnas. Siin on igal pool tänavate ääres üksnes eramajad, vaiksed viinapuude ja lillepeenardega aiad. Silma ei hakka midagi, mis võiks kasvõi meenutada sõjalist objekti. Aga ometi on suur Vene armee oma „täppisrelvadega“ just siia sihtinud.