Venemaa tegevus hõivatud tuumajaamas ähvardab tekitada radioaktiivse lekke

Väidetavasti on venelased tuumajaama toonud lõhkeainet. Inspektoreid jaamas toimuvat kontrollima ei lasta.

Okupeeritud Zaporižžja tuumajaamas toimuv tekitab ekspertides ärevust, sest nii Ukraina kui ka Venemaa süüdistavad teineteist jaama kahjustamises. Reedel puhkes jaama territooriumil asuvas vesinikuhoidlas tulekahju, mis Ukraina energiafirma Enerhoatomi sõnul tekitas radioaktiivse aine lekkimise ohu. Enerhoatomi sõnul kahjustab Venemaa sihilikult jaama taristut, et Lõuna-Ukraina elektrita jätta. Samuti väitis Ukraina firma, et enne tulekahju puhkemist lahkusid jaamast kiirustades Rosatomi esindajad, mis viitab, et tõenäoliselt nad teadsid rünnakust ette.