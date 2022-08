Kristjan Järvan: pensionireform ei ole inflatsiooni põhjustaja

Lihtne on kontrollida, kas II pensionisamba väljamaksed on inflatsiooni põhjus.

Eesti Päevaleht väitis oma tänases juhtkirjas täie kategoorilisusega, et pensionireform on kindlasti üks põhjus, miks Eestis hinnad kasvavad. Selle väite tõestuseks paraku sisulised argumendid puuduvad, isegi kui üritada neid Eesti Panga analüüsist leida. Tegemist on juhusliku oletusega, mida mõned lugupeetud institutsioonid, kaasa arvatud Eesti Päevaleht, on kahetsusväärselt hakanud võtma fakti pähe.