Endise teadusnõukoja juhina olen vähemalt kahel korral ajakirjanduses sõna võtnud ning öelnud, et ilma kriisi olukorras tehtud otsuste analüüsita ei saa uusi soovitusi teha. Samuti olen rõhutanud, kui oluline on otsa vaadata kohalikele suunistele ning panna need praeguse pandeemia faasi konteksti. Pandeemia on dünaamiline protsess. Täpsemalt olen sellest rääkinud Tartu Postimehes ning Eesti Päevalehes.