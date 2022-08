RAAMATUBLOGI: Politseiülema Bruno argipäev: mõrv, terroristid ja võitlus pasteedi eest. Kirsiks tordil enchaud de porc’ retsept

Palverännakluid St Denis’sse, et uurida Brunoga seotud paiku krimkafännid ei saa, sest linnakest reaalsuses ei eksisteeri, küll aga Dordogne’i departemang, kuhu tahuks põigata kasvõi foie gras’d maitsma, mis olevat pikantne nagu vin de noix ehk pähkliviin, mida sealkandis rüübatakse ning tummine nagu kohalikud trühvlid.

Paraku ei saa rohelised euronoored aru, et foie gras on prantslastele vähemalt sama tähtis kui narvalastele tank ja nad on valmis legendaarset hanemaksapasteeti kaitsma viimse vereni. Mõistagi on kohalikud šokis, kui keegi lõhub hane ja pardifarmi aia ning lubab sadadel lindudel minema jalutada. Õnneks ei viitsi vabadusse pääsenud liikuda kaugemale kui lähedalasuv tiik ning tatsavad söögikutse peale tagasi.

Kummalisel kombel ei jaga ka piirkonda äsjasaabunud nooruke ringkonnakohtunik asja ning asub roheliste poolele. Algab ülestõus, kus oma väärtushinnanguid demonstreerivad nii kommunistid kui kohalikud rohemeelsed, kusjuures nad kaitsevad mõistagi foie gras’d.

„Autoraadiost kuulis ta Monsouris’ – linnavolikogu ainsa kommunistist saadiku – tuttavat häält. Mees kaitses foie gras’d kui luksust, mida Prantsuse tööinimene oli saanud endale alati lubada, ja mõistis hukka välismaalasi ja linnavurledest loomaõiguste fanaatikuid, et need julgevad kahtluse alla seada seada Prantsusmaa toidukultuuri. Bruno vahetas kanalit ja kuulis oma linnapead üldjoontes sama ütlemas, ainult et tema mõistis hukka „kallutatud noorukese ringkonnakohtuniku, kelle diplomil pole tintki ära kuivanud, aga tuleb meid sõimama barbariteks, kui valmistame Prantsusmaa armastatuimat delikatessi“. Kolmandas kanalis selgitas Alphonse roheliste parteist, miks toetab tema erakond „Perigordi täisväärtuslikku orgaanilist foie gras’d“.

Nagu ultrarohelistest veel vähe oleks, hakkavad kõrgemalseisvad organid uurima, miks tapab talumees oma tarbeks parte, kuigi Euroopa Liidu direktiivid seda keelavad. No tule taevas appi...