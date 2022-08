SÕJARAPORT | Igor Taro: okupantidel sai Donetski suunal jalavägi otsa. Koosseisud pole enam väga suured

Nii Bahmuti kui Donetski operatiivsuuna osas on Vene propagandas ridade vahelt välja loetav kaeblemine, et neil pole väljaõpetatud jalaväge rünnakutempo hoidmiseks. See on kindlasti julgustav märk, sest passiivsus maasikul püsib ja ründepotentsiaali okupantidel pole.