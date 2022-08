RAAMATUBLOGI: Komissar Maigret’l on probleem, sarimõrvar tegutseb...

Komissar Maigret’l on probleem, Pariisis, Montmatre’i kvartalis tegutseb sarimõrvar, kes saadab teise ilma naisterahvaid, lühikesi ja trullakaid, pussiga, lõikudes ohvri rõivad lõhki. Mõistagi käib see nii politsei kui Maigret’ au pihta, et mõrtsukas jätkab tööd – tapetud on juba viis naist. Pole mustrit ega kahtlusaluseid. Pole midagi. On ainult Maigret’ oskus tunda inimesi ja nende loomusega mängida.