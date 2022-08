PÄEVA TEEMA | Argo Luude: kuna elektriturg ei toimi praegu efektiivselt, peab riik sekkuma

Turutõrgete korral on riigi ülesanne sekkuda.

Eesti Päevaleht avaldas 11. augustil juhtkirja, mille sisu ütleb kokkuvõtvalt, et riiklikult reguleeritud elektri hind ei kõlba kuhugi ja turujõududel tuleb lasta toimida. Kuigi olen ise veendunud turumajanduse pooldaja ning leian, et mida vähem riik reguleerib, seda parem lõpptulemus on, ei saa siiski antud juhul kuidagi Päevalehe seisukohaga nõus olla.