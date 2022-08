RAAMATUBLOGI: Esmalt oli V. I. Warshawski ja alles siis lohetätoveeringuga tüdruk ja teised

Mõistagi tulistas Paretsky nabakümnesse ja ta raamatud kerkisid peagi bestsellerite edetabeli etteotsa. Oli ju aeg, kui naised tõstsid pead ja leidsid, et on märksa enamat, kui pelgalt õrnem sugu. Ning Warshawski näitas neile teed.

Kriitikud võtsid Warshawski hästi vastu ning autorit kiideti krimiromaanide vürtsitamise eest feminismiga. Samas tõdeti, et on tavapäratu tõsta nii jõuliselt esile iseseisev ja sõltumatu naine, feministliku ideaali prototüüp, kes on lahutatud ega torma järgmisse suhtesse ehk mehe kaitse alla. Traditsioonidest kõrvalekaldumine on seegi, et naine, kes peaks olema nõrgem kui mees, saab ohtlikes olukordades, kuhu autor Warshawski asetab, suurepäraselt hakkama just tänu füüsisele ja vaimuvägevusele.