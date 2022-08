RAAMATUBLOGI: Hamish Macbethi elu – võitle deemonitega ja võida

M.C. Beaton läheb seekord veganluse teed ning kuhjab pisut palju erinevaid komponente rooga ehk raamatusse. Ses mõttes, et kui uurida taimedest toituvate persoonide kokaraamatut, jääb silma, et ühte salatisse segatakse kokku kõik, mis on vähegi roheline ning lisaks pisut punast ja kollast ja arvatakse, et nii on hea. Lihasööja seevastu praeb maksa ja sibulat ja kui viitsib siis ka õuna ning sellest piisab – kaks-kolm komponenti annavad piisavalt maistva koosluse.