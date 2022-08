FAKTIKONTROLL | Kuuldus, nagu oleks ahvirõugete vaktsiin uus ja katsefaasis, ei vasta tõele

Mida väidetakse?

Postituse autor jagas Facebookis 4. augustil oma pahameelt, kirjutades, et USA kuulutas ahvirõugete viirusega seotud olukorra riigis meditsiiniliseks hädaolukorraks.

„Kuigi tunnistatakse, et viirus levib põhiliselt mööda homoseksuaalseid mehi, tõtatakse kinnitama, et viirus ohustab ka teisi gruppe, eraldi välja tuues lapsi ja rasedaid naisi,“ väidab autor.

Lisaks nakatumisele on autor võtnud sõna ka vaktsiiniteemal ning väidab, et tegemist on uue ja koguni katsetamata vaktsiiniga. „Seekord öeldakse otse välja, et ei vaktsiini toime ega kõrvalmõjude kohta pole andmeid, sestap käsitletakse kõiki vaktsiini saajaid teaduseksperimendi katsealustena,“ väidab autor postituses.

Kuidas on tegelikult?

4. augustil kuulutas USA president Joe Biden ahvirõuged üleriigiliseks tervise hädaolukorraks (1). Põhjuseks toodi ahvirõugete ülejäänud maailmaga võrreldes laiem levik – otsuse kuupäeval oli USAs kinnitatud enam kui 6600 ahvirõugete juhtumit, täna on number tõusnud 9500-ni. Maailmas on tänavu kokku raporteeritud umbes 32 000 juhtumit.

Tegelike haigestumiste arvu hinnatakse veel kõrgemaks, sest testitakse vaid peale haigusest tuleneva lööbe tekkimist.

Postituses väidetakse, et viirus levib põhiliselt mööda homoseksuaalseid mehi ning oht teistele gruppidele on tõestamata. See aga ei vasta tõele. Haigus levib läheda kontakti kaudu, peamiselt eeldab see nahk-naha vastu kokkupuudet. Seejuures pole vahet, mis seksuaalsusega inimesed omavahel kokku puutuvad (2).

Statistiliselt on tõepoolest enim nakatunuid meeste seas, kes on seksuaalvahekorras teiste meestega. Kuid ohtu kujutab haigus kõikidele seksuaalgruppidele (3).

Ahvirõuged pakuvad USAle ja maailmale üldiselt muret seetõttu, et see on esimene suurem ahvirõugete levik väljaspool Aafrikat. Haigus sarnaneb tavalistele rõugetele, kuid suremustõenäosus on palju väiksem.