RAAMATUBLOGI: Poevarga õpik. Ehk kui tüübist pole muud asja, saab temast turvamees või (eestlasest) poevaras

* Kuidagi lödiks on see värk läinud. 2011. aastal rööviti üht linnalähedast Siwa nii, et kurjategija oli teatanud: hei, mul on relv, andke raha! Tillanderis ja Helsingi Osuuspankkis veel ilmselt mäletatakse, milline näeb välja üks südamega ja professionaalselt tehtud rööv. Eestlased Raivo Roosna ja Aleks Lepajõe seadsid 1980. aastate keskel kvaliteetröövimise lati nii kõrgele, et seda pole ka hilisematel aastatel eriti ületatud. Kui Aleks Raivoga poodi astusid, ei jäänud kellelgi ebaselgeks, mis mehed ja mis asjus tulnud. Asjatuid kõnesid ei peetud, ühest püstolkuulipildija valangust lakke piisas, et kauplusepersonalil säiliks koostöösoov toimingu lõpuni.