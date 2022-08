NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: valel ajal vales kohas

Aga paraku on mõni inimene lihtsalt valel ajal vales kohas. See on iseenesest kurb ja toob kaasa palju sekeldusi. Nagu linnas pesitsevate kajakatega. Poegade pesast lahkumise aegu on nad pidevas stressis, kriiskavad läbilõikavalt ja on valmis igale möödujale nokaga pähe virutama. Seda sellepärast, et nad on vales kohas, kakerdavad kõnniteel, ehkki kajakas on hoopis merelind. Kui ta on mingil põhjusel sattunud elama suurlinna, siis on see ebamugav talle ja ebamugav inimesele. Ja vene tanki andunud fännidega on sama lugu. Venemaal oleks nendega kõik okei, Eestis mõjuvad nad piinlikult, sest on vales kohas.