Alustada tuleb sellest, et punase viisnurgaga tank ei saa olla „identiteet“ riigis, mille punaste viisnurkadega tankid aastal 1940 (ja hiljem 1944) okupeerisid, vallandades sellega totaalse terrori selle riigi kodanike vastu. See sümbol on ühtemoodi vastuvõetamatu nii Eestis, Lätis kui Leedus ja ka Poolas, Ungaris ja Tšehhis, kus viisnurkadega tankid lömastasid ära kõik, kes ei tahtnud elada nii, nagu elati suure idanaabri juures.