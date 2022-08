PÄEVA TEEMA | Endine noor õpetaja: keeleinspektorid vene koolides on samasugune peenhäälestus kui viimased 30 aastat. Vajame ka motivatsioonipaketti

Kuid tegelikkuses riik on juba niigi teadlik probleemi ulatusest. Keeleameti juht tõi oma kommentaaris välja, et 2300 venekeelsete koolide ja lasteaedade töötajate eesti keele oskus ei vasta nõuetele. Ehk sisuliselt on plaanis samasugune peenhäälestus, mis on käinud viimase 30 aasta jooksul.